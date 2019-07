De nieuwe Britse premier Boris Johnson heeft begin donderdagavond voor het eerst telefonisch contact gehad met Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. Beide partijen herhaalden hun Brexit-standpunten en staan nog steeds lijnrecht tegenover elkaar.

In het gesprek heeft Juncker herhaald dat het scheidingsakkoord dat Londen en Brussel eind november zijn overeengekomen "de beste en enig mogelijke overeenkomst" is, aldus een woordvoerder in Brussel.

De Commissie blijft "beschikbaar" om over de toekomstige relatie tussen de EU en de Britten te praten en staat klaar om "alle ideeën die het Verenigd Koninkrijk op tafel legt te analyseren, op voorwaarde dat die verenigbaar zijn met de scheidingsovereenkomst".

Volgens de commissiewoordvoerder "wisselden Juncker en Johnson daarna hun mobiele telefoonnummers uit en spraken ze af in contact te blijven." Juncker zei ook de komende weken beschikbaar te zijn als Johnson wil praten en zijn positie wil toelichten.

Johnson wil backstopregeling van tafel

Een woordvoerder van Johnson liet op zijn beurt weten dat de kersverse Britse premier aan Juncker heeft verteld dat de backstopregeling voor de Ierse grens van tafel moet om een 'no deal-Brexit' te voorkomen. Johnson heeft ook gezegd dat het niet mogelijk is om de uittredingsovereenkomst van zijn voorganger Theresa May door het Britse Lagerhuis te krijgen.

Johnson heeft zijn achterban beloofd dat hij door nieuwe onderhandelingen een betere Brexit kan regelen. Tegelijkertijd zegt hij niet bang te zijn voor een uittreding zonder akkoord. Hij dreigt de 'echtscheidingsbetaling' die met Brussel is overeengekomen niet te betalen. Die bedraagt grofweg 43 miljard euro.

In een notitie aan lidstaten bestempelde EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier Johnsons eisen eerder op donderdag als "onaanvaardbaar".

'Meest rechtse kabinet sinds de jaren tachtig'

In zijn eerste toespraak als premier in het Lagerhuis beloofde Johnson donderdag het "begin van een nieuwe gouden eeuw".

Johnson noemde na zijn inauguratie op woensdag de eerste namen van politici die zitting zullen nemen in zijn kabinet. Britse commentatoren merken op dat de nieuwe Britse regering de meest rechtse sinds de jaren tachtig wordt. Johnson, die duidelijk snapt dat het regelen van de uittreding uit de EU de hoogste prioriteit heeft, koos voor veel posten Brexit-haviken uit zijn partij.

Enkele van de meest opvallende namen zijn die van Jacob Rees-Mogg, de oerconservatieve leider van de Conservatieve Brexit-pressiegroep ERG, Sajid Javid, Priti Patel en Dominic Raab, die de Britse hoofdonderhandelaar was bij de gesprekken die leidden tot de uittredingsovereenkomst van May. Raab verliet haar kabinet uit onvrede over die deal.

Rees-Mogg is de nieuwe leider van de Conservatieve fractie in het Lagerhuis, de relatief onervaren Javid is benoemd tot minister van Financiën, Raab is minister van Buitenlandse Zaken en Patel wordt minister van Binnenlandse Zaken.

Die laatste benoeming is ook niet onomstreden. Patel werd door May ontslagen toen ze als minister van Internationale Ontwikkeling een aantal clandestiene ontmoetingen met Israëlische politici had. Ook haar openlijk uitgesproken steun voor de doodstraf - een standpunt waar ze inmiddels van lijkt te zijn afgestapt - leverde haar in het verleden veel kritiek op.