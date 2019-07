De Europese Commissie is een reddingspakket van miljarden euro's aan het voorbereiden om Ierland economisch bij te staan in het geval van een Brexit zonder akkoord, schrijft de Britse krant The Times maandag op basis van bronnen.

De Europese Unie zou volgens The Times "zoveel willen uitgeven als nodig is" om de Ierse regering te ondersteunen bij enige verstoring van handel door een 'no deal-Brexit'. Het is niet duidelijk hoe groot het bedrag precies is, wel zou het om "miljarden" gaan.

Als het Verenigd Koninkrijk geen akkoord met de Europese Unie weet te sluiten, dan vallen de Britten buiten de Europese douane-unie. Daardoor zou er een harde grens ontstaan op het Ierse eiland.

Dit zou grote gevolgen hebben voor de Ierse economie, omdat het Verenigd Koninkrijk de belangrijkste handelspartner is. Ierland exporteert onder meer de helft van het geproduceerde vlees naar het Verenigd Koninkrijk.

De republiek voert ook een flinke hoeveelheid zuivel uit naar de Britten. Zo gaat er jaarlijks zo'n 80.000 ton cheddarkaas richting het Verenigd Koninkrijk. Ierse vissers halen ook ongeveer een derde van hun vangst uit Britse wateren.

Kans op 'no deal' lijkt te zijn toegenomen

De kans op een zogeheten 'no deal' lijkt met het vertrek van de Britse premier Theresa May te zijn toegenomen. Boris Johnson - die haar naar alle waarschijnlijkheid gaat opvolgen - heeft meerdere keren gezegd de EU op 31 oktober te willen verlaten, ook als er geen akkoord ligt.

De koers van het Britse pond tegenover de euro daalde daarom de afgelopen weken naar het laagste punt in zes maanden. Tegenover de Amerikaanse dollar daalde het pond vorige week naar het laagste punt sinds april 2017.