De hoofdonderhandelaar voor de EU in het Brexit-dossier, Michel Barnier, heeft donderdag gezegd dat de EU niet onder de indruk is van de dreigementen van Britse Conservatieve politici om een Brexit zonder uittredingsovereenkomst te laten plaatsvinden op 31 oktober.

In een interview met de BBC zei Barnier dat als het Verenigd Koninkrijk (VK) voor die koers kiest, het de gevolgen zal moeten dragen.

"Ik denk dat ze aan de Britse kant, die goed geïnformeerd en competent is, wel weten hoe we aan de EU-kant te werk gaan, en dat ze ook weten dat we nooit onder de indruk zijn geweest van een dergelijk dreigement. Het is niet productief om die te uiten", aldus de EU-onderhandelaar.

Volgens Barnier is de uittredingsovereenkomst die door Brussel werd gesloten met de vertrekkende Britse premier Theresa May "de enige weg om de EU op een ordentelijke manier te verlaten". De overeenkomst werd drie keer afgewezen door het Britse Lagerhuis ,wat leidde tot het opstappen van May. Haar vervanger zal waarschijnlijk worden aangekondigd op dinsdag 23 juli.

De man die May waarschijnlijk zal opvolgen, voormalig minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, heeft laten weten niet te zullen terugschrikken voor een uittreding zonder akkoord op 31 oktober. Tegelijkertijd zegt hij vol vertrouwen te zijn dat hij de onderhandelingen met de EU kan heropenen om een betere overeenkomst te sluiten.

Barnier herhaalde het bekende EU-standpunt: er is geen aanleiding om weer met de Britten om tafel te gaan.

'EU bood aan Brexit met vijf jaar uit te stellen'

In hetzelfde BBC-programma, Panorama, onthulde de man die wordt gezien als de facto vice-premier onder May, David Lidington, dat de Britse regering een geheim aanbod kreeg van de rechterhand van EC-voorzitter Jean-Claude Juncker, Martin Selmayr. Die zou tegen Londen hebben gezegd dat de EU bereid is de Brexit met vijf jaar uit te stellen.

Selmayr verscheen zelf ook in het programma. Hij zei er "zeer zeker" van te zijn dat het VK niet voldoende is voorbereid op een uittreding zonder deal. "We hebben gezien welke voorbereidingen voor een harde Brexit zijn getroffen aan onze kant van de grens. We zien aan de andere kant van de grens niet hetzelfde niveau van voorbereiding."

De man die Theresa May waarschijnlijk zal opvolgen als premier van het Verenigd Koninkrijk, de Conservatief Boris Johnson, heeft gezegd niet bang te zijn voor een 'no deal-Brexit' (foto: Reuters).

'Ze hebben geen plan'

EC-vicevoorzitter Frans Timmermans deed een boekje open over de eerste Brexit-onderhandelingen met de Britten in 2017. Volgens hem "renden ze rond als idioten".

"We dachten op voorhand dat ze zo briljant waren", zei Timmermans. "Dat er ergens in een kluis in Westminster een Harry Potter-achtig boek vol trucs en strategieën zou liggen."

Die indruk veranderde toen hij David Davis, destijds de Britse minister voor Brexit, in het openbaar zag spreken. "Ik zag hoe hij niet bij de onderhandelingen verscheen, niet onderhandelde, elders ziijn grootspraak etaleerde, en ik dacht: 'Mijn God, ze hebben geen plan, ze hebben geen plan'."