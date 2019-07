Het Britse pond is dinsdag naar het laagste punt in 27 maanden gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Het pond daalde naar 1,242 dollar (1,107 euro), een daling van 0,75 procent.

Reden voor de daling van de Britse munteenheid zijn zorgen over een zogeheten 'no deal-Brexit'. De kans hierop lijkt in de afgelopen 24 uur te zijn toegenomen. De twee kandidaten om het stokje van Theresa May over te nemen als premier, Boris Johnson en Jeremy Hunt, zeiden maandagavond dat de zogeheten 'Irish backstop' "dood" was. Deze regeling uit het Brexit-akkoord moet voorkomen dat er weer een grens verschijnt tussen Ierland en Noord-Ierland.

Dinsdag meldden verschillende Britse media, waaronder The Guardian, dat de EU nooit akkoord zal gaan met een uittredingsakkoord zonder regeling voor de Ierse grenskwestie. Hierdoor is de kans volgens investeerders op een 'no deal'-scenario een stuk groter geworden.

De Britse munteenheid staat nu op het laagste punt sinds april 2017. In die maand riep de inmiddels vertrokken Britse premier Theresa May vervroegde verkiezingen uit.

Tegenover de euro daalde het Britse pond naar het laagste niveau in zes maanden. Omstreeks 15.30 uur kreeg je voor een pond 1,107 euro, een daling van 0,37 procent.