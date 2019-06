De Japanse minister van buitenlandse zaken stelt donderdag tegen de BBC dat hij zich "ernstig zorgen maakt" over de gevolgen van een Brexit zonder deal. De ruim duizend Japanse bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk actief zijn, zijn volgens Taro Kono bang voor de "negatieve gevolgen" die deze uitkomst zou hebben voor hun werkzaamheden.

Kono heeft daarom naar eigen zeggen de twee kandidaten voor het premierschap, Boris Johnson en Jeremy Hunt, opgeroepen om een 'no deal-Brexit' te vermijden. De economische samenwerking tussen Japan en het VK zou anders schade oplopen.

De minister zegt geen voorkeur te hebben voor Johnson of Hunt. "Ik hoop alleen dat degene die wint de buitenlandse bedrijven die in het VK opereren in acht neemt en goed voor ze zal zorgen."

Sommige bedrijven hebben vanwege de Brexit-onzekerheden hun werkzaamheden al naar andere plaatsen in Europa verhuisd, stelt Kono.

Vooral automakers zouden zich zorgen maken over de vrije stroom van onderdelen, die nu probleemloos verloopt. Omdat de planning in deze sector erg strak is, hebben de bedrijven echter slechts voorraden voor enkele uren. "Als ze bij een 'no deal-Brexit' telkens douanecontroles moeten doorlopen, moeten ze die werkzaamheden misschien staken."

'Gat tussen oude en nieuwe afspraken'

Volgens de minister zou het maken van nieuwe handelsafspraken met Japan en andere landen moeilijk worden voor de nieuwe Brexit-datum van 31 oktober. Onderhandelen is volgens Kono bovendien pas mogelijk nadat het VK de EU verlaten heeft, waardoor er "een gat" zou zijn tussen de huidige en de nieuwe handelsafspraken.

Vorig jaar zomer al liet de grootste Japanse werkgeversorganisatie weten genoeg te hebben van de onduidelijkheid over de Brexit-plannen. Destijds leek het er nog op dat afgelopen maart de Brexit-datum zou zijn. "We kunnen niks doen. Iedereen is zeer bezorgd", aldus de voorzitter toen.