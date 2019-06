De autoprijzen in het Verenigd Koninkrijk zouden gemiddeld met 1.500 pond per auto stijgen als het land de Europese Unie zonder afsprakenpakket verlaat. Daarvoor waarschuwt de Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) dinsdag tijdens een bijeenkomst van de autobranche in Londen.

Een Brexit zonder deal zou Britse autoproducenten "in het ergste geval" dagelijks 70 miljoen pond (ruim 78 miljoen euro) kosten. Deze kosten komen onder meer door vertraging bij verzending van onderdelen. Op dit moment is de planning bij de productie erg strak, wat haalbaar is door de grenzeloze handel.

De industrie wordt door de toename van de kosten kwetsbaar, stelt de branchevereniging, wat de kans op faillissementen vergroot.

"Het verlaten van de EU zonder een deal zou zorgen voor de grootste verschuiving ooit in de handelsomstandigheden van de auto-industrie. De miljarden ponden aan tarieven die hierbij komen kijken, vormen een bedreiging voor de keuzevrijheid en betaalbaarheid voor de consument", aldus de SMMT.

De kans op een Brexit zonder deal lijkt groter te worden nu Boris Johnson de meest waarschijnlijke opvolger van premier Theresa May is. Hij is vastbesloten de Brexit-datum niet verder uit te stellen dan de geplande datum in oktober, met of zonder deal met de EU.

Johnson noemde dinsdag iedere vorm van handelstarieven door de EU "verwant aan een blokkade in het Napoleontische tijdperk".