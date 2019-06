Rolls-Royce-CEO Warren East stelt dinsdag tegen persbureau Reuters dat het bedrijf voor de nieuwe Brexit-deadline waarschijnlijk niet evenveel geld zal uittrekken als voor de eerdere datum van 29 maart.

"Ik denk niet dat we opnieuw zo veel geld gaan besteden voor een deadline die misschien nooit zal plaatsvinden. Het is een onnodige afleiding voor het zakendoen", aldus East.

De auto- en vliegtuigmotorenmaker is volgens East veel geld verloren aan voorbereidingen voor de uittreding van het Verenigd Koninkrijk die eerst gepland stond, omdat die datum niet door bleek te gaan.

East noemt het verder "krankzinnig" en "ontregelend" dat het bedrijf zo veel tijd kwijt is aan het praten over voorbereidingen op Brexit. "Het is krankzinnig dat een vergadering zoals we vanochtend hadden voor de helft over Brexit ging, terwijl we van plan waren te praten over nieuwe technologieën en het omgaan met wereldwijde concurrentie."