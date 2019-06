Het Verenigd Koninkrijk is nog lang niet klaar voor een Brexit zonder deal, stelt het kabinet in een naar de Financial Times (FT) uitgelekte vertrouwelijk notitie.

Ministers worden in de notitie gewaarschuwd dat het "ten minste vier tot vijf maanden" kost om de grenscontrole voldoende op orde te krijgen zodat handel over de grens niet wordt belemmerd bij een 'no deal'-scenario.

Uit de notitie blijkt verder dat ambtenaren overwegen om "financiële prikkels" in te zetten om exporteurs en importeurs aan te moedigen zich voor nieuwe regelingen te registreren.

De uittreding van het VK uit de Europese Unie staat nu op 31 oktober gepland. Boris Johnson, de populairste kandidaat voor de opvolging van premier Theresa May, heeft zijn achterban beloofd zich hoe dan ook aan die datum te houden, met of zonder afsprakenpakket met de EU.