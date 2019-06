De Europese Commissie (EC) heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) woensdag gewaarschuwd dat het ook bij een Brexit zonder uittredingsovereenkomst de 'echtscheidingsbetaling' van 43,8 miljard euro zal moeten betalen.

De EC schetst in een verklaring de voortgang van de voorbereidingen op de Brexit. Daarin wordt duidelijk gemaakt dat Brussel verwacht dat zal worden voldaan aan de verplichtingen waar het VK zich in het EU-budget aan heeft gecommitteerd. Doet het VK dit niet, dan zal de EU weigeren het over de toekomstige handelsrelatie met de Britten te hebben.

De som van 43,8 miljard euro werd overeengekomen met premier Theresa May, die haar uittredingsovereenkomst echter niet door het Britse parlement wist te krijgen. In het bedrag is ook een overgangsperiode voorzien, die tot eind volgend jaar moet duren.

Mocht er onder een nieuwe Britse premier geen sprake zijn van een overgangsperiode, bijvoorbeeld bij een harde Brexit, dan krijgt het VK wel korting op de rekening - deskundigen schatten die op zo'n 12 miljard euro - maar moet het de rest van het bedrag wel voldoen.

Boris Johnson, de favoriet in de zoektocht naar een nieuwe leider van de Britse Conservatieve Partij, beloofde zondag in een interview met The Sunday Times dat hij als premier niet zou toestaan dat de 'echtscheidingsrekening' van 43,8 miljard euro aan de EU wordt voldaan als er geen nieuwe onderhandelingen over de Britse uittreding komen.

Johnson zei ook dat zijn kabinet eveneens de afspraken over de Noord-Ierse 'backstop' van tafel zou halen en de voorbereidingen op een harde Brexit - zonder uittredingsakkoord - zou opvoeren. Johnson heeft vaker gezegd niet bang te zijn voor een 'no deal'-scenario.

Labour wil absoluut geen 'no deal'

De Britse oppositiepartij Labour heeft woensdag gezegd dat het de opvolger van premier May niet zal toestaan om een 'no deal-Brexit' na te jagen. Dat zou een desastreuze optie zijn, stelt de woordvoerder van de partij woensdag.

"Boris Johnson en andere kandidaten van de Conservatieve Partij hebben duidelijk gemaakt dat ze bereid zijn om een EU-uittreding zonder deal te accepteren", aldus de woordvoerder. "En dat terwijl het, zelfs volgens de eigen inschattingen van de regering, desastreus zou zijn voor de Britse economie. Wij zijn niet bereid om toe te staan dat dit gebeurt."

De partij probeert vandaag met een stemming voor elkaar te krijgen dat er later deze maand een wet kan worden aangenomen die moet voorkomen dat een nieuwe premier kan besluiten geen toestemming voor een harde Brexit te zoeken in het Lagerhuis.

Afgelopen maandag werd bekendgemaakt welke tien kandidaten kans maken om de aftredende Britse premier op te volgen. De nieuwe leider van de partij wordt in de week van 22 juli bekendgemaakt. May trad officieel al op 7 juni af, maar blijft in de tussentijd nog aan.