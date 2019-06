Boris Johnson, de favoriet in de zoektocht naar een nieuwe leider van de Britse Conservatieve Partij - en daarmee de nieuwe premier - heeft zondag beloofd de 'echtscheidingsrekening' van 43,8 miljard euro van de EU niet te zullen voldoen als er geen nieuwe onderhandelingen over de Britse uittreding komen.

Johnson zei in een interview met de Sunday Times dat zijn regering ook de afspraken over de Noord-Ierse 'backstop' van tafel zal halen en de voorbereidingen op een harde Brexit - zonder uittredingsakkoord - zal opvoeren als hij premier wordt.

"Ik denk dat onze vrienden en partners moeten begrijpen dat het geld zal worden vastgehouden tot het moment dat we meer duidelijkheid hebben over het pad voorwaarts", aldus Johnson. De 'echtscheidingsrekening' is "een geweldig smeermiddel" om een betere deal los te krijgen bij de EU, stelde hij.

De leiderschapskandidaat waarschuwde dat het voortbestaan van de Conservatieve Partij wordt bedreigd als het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober niet uit de EU stapt.

EU wil niet meer onderhandelen

De Europese Unie heeft al sinds het einde van de onderhandelingen in november vorig jaar gezegd dat het uittredingsakkoord dat de vertrekkende Britse premier Theresa May met de overige lidstaten sloot het best haalbare is. De EU weigert de onderhandelingen te heropenen.

Johnson, oud-burgemeester van Londen en oud-minister van Buitenlandse Zaken, geldt als een van de topfavorieten om May op te volgen. De Brexit-havik is impopulair bij zijn parlementaire collega's, maar geliefd onder de partijleden.

Andere Conservatieve politici die gelden als kanshebbers zijn de huidige minister van Binnenlandse Zaken, Sajid Javid, en oud-minister van Milieu Jeremy Hunt.

Javid zei maandag dat het plan van Johnson om de 43,8 miljard euro niet te betalen "te simplistisch" is. Hij wil ook nieuwe onderhandelingen met de EU over de uittredingsovereenkomst.

In de laatste week van juni moet duidelijk zijn wie de volgende Britse premier wordt.