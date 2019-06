Ford sluit in 2020 een grote automotorenfabriek in de Welshe stad Bridgend. Daardoor staan zeventienhonderd banen op het spel. Het is de zoveelste autofabrikant die de productie in het Verenigd Koninkrijk terugschroeft in een periode van groeiende onzekerheid rond de Brexit.

Het VK is niet de enige markt waar Ford banen moet schrappen. De autofabrikant heeft meerdere malen gewaarschuwd voor een 'harde' Brexit, omdat het bedrijf vrijhandel met de Europese Unie nodig heeft.

Toch zegt Ford-CEO Stuart Rowley donderdag dat de fabriek ook zou zijn gesloten als er geen Brexit zou plaatsvinden.

Rowley stelt op een persconferentie dat naar schatting ook zo'n 550 kantoormedewerkers hun baan zullen verliezen.

Andere fabrieken in het VK staan voor nu niet ter discussie. Zo is de fabriek in Dagenham een "kernonderdeel" van het bedrijf. Mocht er een 'no deal-Brexit' komen, dan zouden verdere stappen om het bedrijf te beschermen wel worden overwogen.

Personeel al over sluiting ingelicht

Het Ford-personeel is voor de officiële bekendmaking al door het bedrijf van de sluiting op de hoogte gebracht, meldden Britse vakbonden.

In de fabriek in Bridgend werd vorig jaar nog zo'n 20 procent van de 2,7 miljoen automotoren in het VK geproduceerd. Het contract met Jaguar Land Rover eindigt echter in 2020.

Britse autosector hard geraakt

De Britse autosector wordt met name hard geraakt door de groeiende onzekerheid rond het Britse vertrek uit de Europese Unie.

Eerder kondigde Honda al aan een fabriek te sluiten in het Engelse Swindon. Jaguar Land Rover liet in januari weten 4.500 banen te schrappen, Nissan gaat stoppen met de productie van de X-Trail-SUV in het Verenigd Koninkrijk en Rolls-Royce kondigde eerder aan in 2020 zo'n 4.600 banen te zullen schrappen.

Daarnaast heeft Toyota gewaarschuwd dat een 'no deal-Brexit' waarschijnlijk banen zal gaan kosten.

Brexit-uitstel kwam te laat

In april zag de Britse autosector de productiecijfers maar liefst halveren. Dat kwam doordat de fabrieken de deuren sloten om chaos te voorkomen na 29 maart; de oorspronkelijke datum waarop het Verenigd Koninkrijk uit de EU zou treden.

Die deadline werd uiteindelijk verschoven naar 31 oktober, maar dat uitstel kwam te laat om de plannen van de autofabrieken nog aan te passen.