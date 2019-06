Een prominente groep Britse Conservatieven die op een harde Brexit uit is, vindt dat de opvolger van Theresa May de huidige Brexit-plannen achter zich moet laten. Het Verenigd Koninkrijk zou volgens deze groep uiterlijk op 31 oktober uit de EU moeten stappen. Verder uitstel is wat hen betreft geen optie.

"Het terugtredingsakkoord en de politieke verklaring hebben absoluut gefaald. Ze komen niet terug. De volgende leider van de Conservatieve Partij moet dat weten en daarnaar handelen", aldus Steve Baker, de ondervoorzitter van de zogenoemde European Research Group (ERG).

Oorspronkelijk zouden de Britten op 29 maart uit de EU vertrekken. Omdat vertrekkend premier May het Brexit-akkoord maar niet door het Britse Lagerhuis kon krijgen en een chaotische uittreding dreigde, is de Brexit al tweemaal uitgesteld. De huidige deadline is 31 oktober.

Uitstel heeft vertrouwen weggenomen

Dat uitstel heeft er volgens de ERG toe geleid dat het vertrouwen in de Britse politiek een flinke deuk heeft opgelopen. Dit zou nu een "existentiële bedreiging" voor de Conservatieven vormen.

De Brexit-haviken vinden het daarom absoluut noodzakelijk dat de Brexit niet opnieuw wordt uitgesteld en de Britten dus op 31 oktober uit de EU stappen.

Bereid voor 'no deal' te kiezen

Als de Britten uit de EU vertrekken zonder een terugtredingsakkoord, een zogenoemde 'no deal-Brexit', zou dat tot enorme economische schade en chaos kunnen leiden.

De ERG is van mening dat een 'no deal' niet de gewenste uitkomst is, maar dat het Verenigd Koninkrijk bereid moet zijn om voor die weg te kiezen.