De Europese Unie zal niet opnieuw onderhandelen met de Britten over het terugtredingsakkoord, zegt EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier. "Als het Verenigd Koninkrijk op een ordelijke manier wil vertrekken uit de EU, dan is dit verdrag de enige optie."

"Er zijn drie opties", zegt Barnier in een interview met de New York Review of Books: "Een deal gebaseerd op de overeenkomst die we zes maanden geleden hebben gesloten; een terugtreding uit de EU zonder een deal; of geen Brexit. Het is aan het VK om hierover te beslissen."

Sinds de Britse premier Theresa May vorige week haar vertrek aankondigde, wordt er in Londen wederom geopperd om opnieuw te onderhandelen over de voorwaarden rondom de Brexit.

Kandidaten om haar op te volgen, waaronder voormalig Brexit-minister Dominic Raab en oud-minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, denken tóch opnieuw te kunnen onderhandelen, ondanks dat de EU al meerdere malen heeft aangegeven daar niet voor open te staan.

Alternatieve oplossingen voor Ierse grens

Critici van de huidige deal zijn bang dat het VK te afhankelijk blijft van de Europese Unie door de afspraken rond de Ierse grens. Om grenscontroles te voorkomen zouden de Britten in de Europese douane-unie moeten blijven, waardoor zij geen eigen handelsakkoorden zouden kunnen sluiten.

Ze willen daarom dat er naar andere, technologische opties wordt gekeken om de douanegrens tussen Ierland en Noord-Ierland open te houden.

Michel Barnier zegt dat dat misschien ooit een optie is, maar nu niet: "Technologie, drones, onzichtbare controles. Geen van dit soort oplossingen zijn momenteel werkbaar."

Tegenstrijdigheden

Volgens Barnier is het simpelweg niet mogelijk wat de Britten willen: "Er zitten tegenstrijdigheden in de eisen van de Britse Conservatieven. Je kunt niet uit de interne markt stappen zonder grenscontroles in te voeren."

Dat heeft volgens Barnier niets te maken met ideologie: "Wat hier in het geding is, is de vrede en stabiliteit in Ierland. Het verdedigen van de interne markt is belangrijk, maar komt pas na vrede en stabiliteit."

Britten vertrekken eind oktober uit de EU

In het terugtredingsakkoord zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden rond het vertrek van de Britten uit de Europese Unie. Een transitieperiode, een noodplan met betrekking tot de Britse grens, een 'afscheidsrekening' en afspraken over de rechten van EU burgers in het VK (en andersom) moeten voorkomen dat de Brexit uitloopt op een grote chaos.

Oorspronkelijk zouden de Britten op 30 maart uit de EU vertrekken. Omdat er maar geen meerderheid te vinden is voor het terugtredingsakkoord, is die datum al twee keer opgeschoven. De huidige deadline ligt op 31 oktober.