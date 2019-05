De Britse autoproductie is in april met maar liefst 44,5 procent afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de grootste afname sinds 2009, ten tijde van de economische crisis.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Britse autofabrikantenorganisatie SMMT. Britse autofabrieken sloten de deuren in april om te voorkomen dat een chaotische 'no deal-Brexit' de bevoorradingsketen zou verstoren.

Oorspronkelijk zou het Verenigd Koninkrijk op 29 maart (30 maart, 23:00 uur Britse tijd) vertrekken uit de Europese Unie. Hoewel die deadline inmiddels twee keer is verzet en nu op 31 oktober ligt, kwam het uitstel te laat voor de Britse autofabrikanten. De plannen konden niet meer worden gewijzigd, wat resulteerde in de dramatische productiecijfers.

Noodplannen kunnen niet herhaald worden in oktober

Het stilleggen van de fabrieken maakte onderdeel uit van een hele reeks noodmaatregelen die genomen moesten worden om de schade van de Brexit te beperken. De SMMT waarschuwt dat die maatregelen niet herhaald kunnen worden rond 31 oktober, de nieuwe Brexit-deadline.

Het is de elfde maand op rij dat de Britse autoproductie daalt. Dat is grotendeels te wijten aan lagere vraag vanuit belangrijke markten zoals de EU, China en de VS, maar ook het VK zelf.

Chaotische Brexit zal jaarproductie verder verslechteren

Deze maand kondigde Theresa de Britse premier Theresa May haar vertrek aan omdat zij er niet in is geslaagd om een meerderheid van de Britse politici achter haar Brexit-deal te krijgen, die nodig is voor een ordelijke Brexit. Zonder zo'n deal 'crasht' het VK uit de EU, zonder goede handelsafspraken te hebben gemaakt en zonder transitieperiode.

De Britse autosector verwacht dat de dramatische cijfers iets zullen bijtrekken aan het eind van het jaar, mits de Britten een terugtredingsakkoord tekenen met de Europese Unie. Dan nog zou de productie ruim 10 procent onder de aantallen van 2018 uitkomen.

Lukt het niet om een ordelijke Brexit te regelen, dan zullen die cijfers nog lager uitvallen, waarschuwt de SMMT. "Een 'no deal-Brexit' verscherpt de afname, met de dreiging van wachttijden aan de grens, productiestops en en extrakosten.

'No deal' van tafel

"Dit is waarom 'no deal' direct van de onderhandelingstafel moet worden genomen", zegt Mike Hawes, de directeur van de Britse Society of Motor Manufacturers and Traders.

"De cijfers van vandaag zijn het bewijs van de enorme kosten en onrust die de Brexit-onzekerheid al heeft aangericht bij Britse autoproductiebedrijven en hun personeel."