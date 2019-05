Boris Johnson, een vooraanstaande 'Brexiteer' en oud-burgemeester van Londen, zegt dat hij een "pragmatische Brexit" wil. Tegelijkertijd moet het land zich ook voorbereiden op een 'no deal-Brexit' als onderhandelingstactiek.

"De manier om een goede deal te krijgen, is om ons voor te bereiden op 'no deal'", aldus Johnson op een conferentie in het Zwitserse Interlaken. "Om dingen voor elkaar te krijgen, moet je bereid zijn om weg te lopen", citeert persbureau Bloomberg.

De Europese Unie heeft de afgelopen jaren continu laten weten niet opnieuw te zullen onderhandelen over de Brexit-voorwaarden.

Johnson was kort minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet van Theresa May. Momenteel wordt hij gezien als een goede kanshebber om het stokje van haar over te nemen.

Johnson denkt dat de Britten op 31 oktober uit de EU zullen vertrekken, met of zonder deal. Die datum is de huidige deadline.

Johnson zegt daarnaast dat hij een tweede referendum een "erg slecht idee" vindt dat het land zou verdelen. Degene die het stokje van May overneemt, moet het land voorbij de Brexit brengen, aldus Jonhnson: "Brei een einde aan de Brexit, breng de gemoederen weer tot bedaren. Dat kunnen we voor elkaar krijgen."