De Britse premier Theresa May kondigde vrijdag haar aftreden aan als gevolg van het Brexit-debacle. Ze stapt op 7 juni op. Lees hier de reacties op haar vertrek uit Downing Street 10.

Reacties op het vertrek van May spitsten zich vooral toe op het Brexit-proces en de vraag hoe dat nu verder moet.

De huidige favoriet om May op te volgen, oud-minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, prees de vertrekkende premier. "Een zeer eervolle verklaring van Theresa May. Dank u voor het stoïcijns vervullen van uw plicht naar ons land en de Conservatieve Partij. Het is nu tijd om haar pleidooi navolging te geven: om samen te komen en de Brexit af te leveren."

Oppositieleider Jeremy Corbyn van de Labour Party zei in een verklaring: "Ze heeft nu aanvaard wat het land al maanden weet: ze kan niet regeren, en dat geldt ook voor haar verdeelde en uit elkaar vallende partij." Corbyn vindt dat er zo snel mogelijk verkiezingen moeten worden gehouden.

Nigel Farage, die met zijn Brexit Party meedoet aan de verkiezingen voor het Europees Parlement, stelt dat May de stemming van het land en haar partij verkeerd heeft ingeschat. "Als de partij daar geen lessen uit trekt, gaat ze ten onder", schrijft hij op Twitter.

Schotse premier wil ook nieuwe verkiezingen

Ook de Schotse premier Nicola Sturgeon greep de gelegenheid aan voor een oproep tot het houden van verkiezingen. Over May zei ze: "Haar vertrek zal de Brexit-puinhoop die de Conservatieven hebben veroorzaakt niet oplossen. Dat kan alleen door de kwestie weer aan het volk voor te leggen. Gezien de huidige omstandigheden voelt het zeer ongepast als weer een Conservatief als premier wordt ingezworen zonder verkiezingen."

Amber Rudd, staatssecretaris van Werk en Pensioenen en voorstander van een tweede Brexit-referendum, zei: "We moeten als partij samenkomen om de volgende fase van het verhaal van onze partij tot een succes te maken. Brexit is een proces en er zijn compromissen nodig om een akkoord dat voor iedereen acceptabel is door het parlement te krijgen."

Oud-premier David Cameron, wiens aftreden volgde na het Brexit-referendum, vindt dat zijn opvolger door het volk bedankt moet worden voor haar onvermoeibare inspanningen. "Ik weet hoe pijnlijk het is om te accepteren dat je tijd erop zit en een nieuwe leider nodig is. Ze heeft het juiste besluit genomen en ik hoop dat er compromissen gesloten blijven worden."

'Nieuwe onderhandelingen met EU geen optie'

Theresa Villiers, Brexit-voorstander en parlementariër namens de Conservatieven: "De nieuwe leider moet de partij weer samenbrengen en echt leiderschap en een koers leveren. Hij of zij moet onmiddellijk proberen betere uittredingsvoorwaarden van de EU te krijgen. We moeten de Brexit afronden en de verdeeldheid die erdoor is ontstaan binnen onze partij en in het land achter ons laten."

De Ierse minister van Buitenlandse Zaken, Simon Coveney, zei na de bekendmaking van Mays vertrek echter dat haar opvolger geen "beter of heel ander akkoord" van de EU hoeft te verwachten. "Dat een nieuwe premier een betere onderhandelaar zal zijn, naar de EU zal stappen en een betere afspraak voor het Verenigd Koninkrijk zal loskrijgen, is niet hoe de EU werkt", aldus Coveney.

De Nederlandse premier Mark Rutte liet weten dat hij zijn "dank en respect" heeft overgebracht aan May. "Het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn nauw verbonden", schreef hij op Twitter. Rutte benadrukte ook dat het heropenen van de onderhandelingen over de Brexit geen optie is. De bestaande uittredingsovereenkomst tussen het VK en de EU "blijft op tafel", zei hij.

Een woordvoerder van de Franse president Emmanuel Macron liet weten dat de Franse regering bereid is samen te werken met een nieuwe Britse premier. Maar: "Het goede functioneren van EU-instituties blijft een kritiek punt. De EU heeft snel verduidelijking van het VK nodig over de volgende stappen ten aanzien van de Brexit."