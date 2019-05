De Britse premier Theresa May zal waarschijnlijk vrijdag, na een chaotische Brexit-week waarin ze haar nieuwe Brexit-plan aankondigde, bekendmaken wanneer zij opstapt. May overlegt dan met de voorzitter van het invloedrijke 1922-comité, dat de parlementsleden van de Conservatieve Partij vertegenwoordigt.

Dit comité regelt onder meer de verkiezing van een nieuwe partijleider en gaat over het afzetten van een partijleider.

In principe kunnen partijleden May niet dwingen tot aftreden, omdat er volgens de regels van het comité tot december geen nieuwe vertrouwensstemming kan worden gehouden.

May zou eigenlijk vrijdag haar nieuwe Brexit-plan presenteren, maar stelde dit donderdag uit tot de eerste week van juni. In deze week wil ze ook haar voorstel voor de vierde keer naar het parlement sturen. Donderdag gingen er geruchten dat deze stemming er sowieso niet meer inzit.

Het lijkt er nu op dat de premier zelf zal opstappen of dat de regels omtrent de vertrouwensstemming zullen worden aangepast.

May wilde deal voor vierde maal naar parlement sturen

De positie van May is verder onder druk komen te staan, nadat ze eerder deze week had aangekondigd een aangepaste versie van haar Brexit-deal in stemming te willen brengen. De overeenkomst is al drie keer door het Lagerhuis weggestemd.

Ze hoopte met een aantal concessies de tegenstanders van haar deal over de streep te trekken. Daarentegen verloor ze juist de steun van haar eigen partij en leed ze opnieuw een nederlaag. Voor haar partijleden is de nieuwe Brexit-koers een stap te ver.

In Britse media wordt gespeculeerd dat May op 10 juni zal aftreden, na het staatsbezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan Londen dat van 3 tot 5 juni plaatsvindt.