De Britse premier Theresa May zal haar nieuwe Brexit-plan pas begin juni presenteren aan het Lagerhuis. Dit stond eerder nog voor vrijdag op de agenda.

Wat de precieze reden is voor het uitstellen van de presentatie van haar 'nieuwe' wetsvoorstel is niet bekend, maar de premier staat onder enorme druk. Verschillende partijleden eisen haar vertrek, omdat ze de nieuwe Brexit-plannen te ver vinden gaan.

May kondigde dinsdag haar nieuwe Brexit-voorstel aan. Ze wil in juni proberen om deze vierde versie door het parlement te loodsen. Om dit voor elkaar te krijgen, doet ze een tiental concessies.

De concessies, zoals een optie voor een tweede referendum en een mogelijke douane-unie, vallen niet goed binnen haar eigen partij.

Vertrouwensstemming over aanblijven May officieel niet mogelijk

De partijleden kunnen May alleen dwingen tot aftreden via een zogeheten vertrouwensstemming. Haar partij heeft echter afgelopen december al een dergelijke stemming gehouden en dit kan pas eind 2019 opnieuw. Leden van de Conservatieve Partij zouden woensdagavond in beraad zijn geweest over het veranderen van deze regel.

Uiteindelijk stapte woensdagavond het prominente partijlid Andrea Leadsom op, nadat duidelijk was geworden dat er geen vertrouwensstemming zou volgen.

May zal vrijdag dus niet haar plan presenteren, maar overleggen met haar partijgenoten in het Britse parlement. Of dan alsnog een vertrouwensstemming volgt, is nog niet bekend.

May liet een week geleden weten dat ze in de eerste week van juni, wanneer ze ook haar voorstel wil voorleggen aan het parlement, met een tijdsverloop zal komen voor haar aftreden.