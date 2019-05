De koerswijziging die de Britse premier Theresa May dinsdag aankondigde met betrekking tot haar Brexit-deal lijkt niet voldoende te zijn. Verschillende partijgenoten zouden zijn afgehaakt en ook zou ze de steun van oppositiepartij Labour niet hebben kunnen winnen, melden onder meer BBC News en The Guardian.

May wil haar deal in de eerste week van juni voor een vierde keer ter stemming brengen in het parlement. Woensdagmiddag hield ze een korte toespraak en zei ze dat haar deal vrijdag openbaar zal worden gemaakt.

Om deze vierde en 'laatste' poging te laten lukken, doet May een tiental concessies die ze dinsdag presenteerde, om haar tegenstanders over de streep te trekken.

Een van deze aanpassingen aan haar deal is het mogelijk maken van een tweede referendum, mits haar uittredingsakkoord is goedgekeurd door het parlement. Ze wil het parlement vragen om over deze optie te stemmen.

De hardliners uit Mays eigen partij leveren forse kritiek op dit plan, omdat dit het referendum van 2016 zou 'verraden'. BBC News en The Guardian schrijven dat er geruchten gaan dat ook haar eigen kabinet zich tegen haar heeft gekeerd.

May heeft ook de steun van Labour niet kunnen winnen

Ook als het aan Labour-leider Jeremy Corbyn ligt, heeft May haar langste tijd gehad. "Haar prioriteit is het bijeenhouden van haar verdeelde partij. Dit is niet gelukt. En nu zit haar tijd erop. Ze heeft niet langer de autoriteit om een compromis te bieden en levert niks. Daarom is het tijd voor nieuwe verkiezingen", aldus Corbyn.

Ondanks dat Mays nieuwe voorstel een mogelijkheid om in de Europese douane-unie te blijven bevat, zou Labour niet om zijn. De oppositiepartij is een voorstander van een permanente douane-unie.

Vorig jaar december overleefde May nog een vertrouwensstemming binnen haar eigen partij. Daardoor kan haar leiderschap pas eind dit jaar opnieuw ter stemming worden gebracht.