De Britse premier Theresa May heeft dinsdag gezegd dat haar uittredingsverklaring, die ze weer zal voorleggen aan het Lagerhuis, de parlementariërs dit keer zal vragen over de wenselijkheid van een tweede Brexit-referendum te stemmen.

"Ik erken de oprechte en sterke gevoelens over dit belangrijke onderwerp in het Lagerhuis", zei May tijdens een persconferentie. "De regering zal daarom een verplichting om te stemmen over de vraag of er een tweede referendum moet komen, opnemen in het wetsvoorstel over de uittredingsovereenkomst."

May is zelf geen voorstander van een nieuwe stembusgang. Die kan leiden tot "de nachtmerrie van permanent gepolariseerde politiek", aldus de premier, die haar akkoord met de EU drie keer eerder in stemming bracht. Het Lagerhuis keurde de overeenkomst bij elk van die gelegenheden af.

Een eventueel tweede referendum kan wel alleen plaatsvinden als de uittredingsovereenkomst wordt aangenomen, stelde May.

Nieuwste versie deal later deze week openbaar

May zei dinsdag dat de nieuwste versie van haar deal "veel kernzaken oplost", maar de toekomstige relatie met de EU niet definitief vormgeeft. Het parlement kan in de komende jaren nog sleutelen aan de banden met het blok.

Het wetsvoorstel wordt later deze week openbaar gemaakt, maar May heeft al aangekondigd dat het een aantal concessies bevat, zoals de stemming over een tweede referendum en een mogelijkheid om in de Europese douaneunie te blijven.

Kans dat voorstel het haalt wordt klein geacht

Mocht het Lagerhuis wederom besluiten de uittredingsovereenkomst weg te stemmen, en blijft 'no deal' voor de parlementariërs een onaanvaardbaar vooruitzicht, dan blijven er volgens May twee opties over: het annuleren van de Brexit en nieuwe verkiezingen.

Het nieuwe wetsvoorstel van May wordt begin volgende maand in stemming gebracht. Politici uit May's eigen Conservatieve Partij en oppositiepartij Labour achten de kans klein dat het voorstel het dan wel haalt.