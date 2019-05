De gesprekken tussen de Britse regering en de Labour-oppositie zijn geklapt, schrijft oppositieleider Jeremy Corbyn vrijdag in een brief. Volgens hem is dat te wijten aan de steeds erger wordende "zwakte en instabiliteit" van de Britse regering.

Volgens Corbyn hebben er goede gesprekken plaatsgevonden, maar is duidelijk geworden dat de twee partijen "de grote verschillen niet hebben kunnen overbruggen".

Begin juni zal premier Theresa May vermoedelijk voor de vierde keer het terugtredingsakkoord tot stemming laten komen. Corbyn zegt dat Labour nieuwe voorstellen "zorgvuldig zal overwegen", maar hij voegt daar ook aan toe dat de grootste oppositiepartij in het Britse Lagerhuis niet voor het voorstel in de huidige vorm zal stemmen.

Er is dit jaar al drie keer gestemd over het terugtredingsakkoord, beter bekend als het Brexit-akkoord. Drie keer leidde dat tot een nederlaag voor May. Door gesprekken met Labour te starten, hoopte de Britse premier ook de oppositie mee te krijgen voor haar deal, hoewel de kans op slagen door velen niet erg hoog werd ingeschat.

De verwachting is dat May sowieso aftreedt nadat ze haar deal wederom tot stemming heeft gebracht, ongeacht de uitkomst van die stemming. Eerder gaf May al aan plaats te zullen maken wanneer deze fase in het Brexit-proces is afgerond.

'Brexiteer' en oud-burgemeester van Londen Boris Johnson heeft deze week bevestigd dat hij graag het stokje van May als leider van de Britse Conservatieven overneemt.

Britten dreigen uit de EU te crashen

In het terugtredingsakkoord zijn afspraken gemaakt om het Britse vertrek uit de EU soepeler te laten verlopen. Zonder zo'n deal dreigen de Britten uit de EU te crashen, met grote economische en maatschappelijke gevolgen.

Oorspronkelijk zouden de Britten op 29 maart uit de Europese Unie vertrekken. Die deadline is inmiddels twee keer verzet. Volgens de huidige planning is 31 oktober de laatste dag dat het Verenigd Koninkrijk nog deel uitmaakt van de EU.