De voormalige Britse minister van Buitenlandse Zaken en vooraanstaand 'Brexiteer' Boris Johnson wil Theresa May opvolgen als leider van de Conservatieve Partij.

Hoewel premier May haar aftreden nog niet heeft bekendgemaakt, heeft zij wel gezegd dat ze zal aftreden wanneer de volgende fase in het Brexit-proces van start gaat.

"Natuurlijk ga ik het proberen", aldus Johnson tijdens een conferentie voor verzekeraars, bericht de Britse publieke omroep BBC.

De voormalige burgemeester van Londen wordt al langer genoemd als iemand die haar graag zou opvolgen. Nu heeft hij dat dus ook zelf bevestigd.

Eerder deze week maakte May bekend dat ze begin juni het Lagerhuis wederom wil laten stemmen over het terugtredingsakkoord, waarin de voorwaarden voor het vertrek uit de Europese Unie staan.

Graham Brady, een Britse Conservatief, zegt tegenover de Britse zender ITV dat de verwachting is dat May sowieso aftreedt na die stemming, of ze die wint of niet.

Onduidelijk of er nu wel een meerderheid is

Het wordt de vierde keer dit jaar dat de Britse politici stemmen over het akkoord, waar de Britse regering en de EU sinds 2017 over onderhandelen. Drie keer eerder kon May geen meerderheid vinden voor het akkoord. Het is nog maar de vraag of de premier de deal er nu wel doorkrijgt.

Twee keer stelden de EU-leiders de Brexit op verzoek van de Britten uit. Oorspronkelijk zouden de Britten op 30 maart uit de EU vertrekken. De Brexit-deadline is inmiddels verzet naar 31 oktober.