Olly Robbins, de Britse hoofdonderhandelaar in het Brexit-proces, gaat woensdag op bezoek bij de Europese Commissie om te praten over eventuele aanpassingen in het Brexit-akkoord. Ondanks dat bezoek is er in Brussel nog altijd sprake van een 'Brexit-pauze', aldus de Commissie.

Dat zegt de belangrijkste woordvoerder van de Europese Commissie, Margaritis Schinas, dinsdag. Die pauze is pas voorbij wanneer "er iets gebeurt in Londen", aldus Schinas, die benadrukt dat er wel naar Robbins geluisterd zal worden.

De afgelopen weken heeft de regering van Theresa May overleg gevoerd met de grootste oppositiepartij in het Britse Lagerhuis, de Labour Party.

Labour wil dat de zogenoemde politieke verklaring wordt aangepast. Dat onderdeel van de Brexit-onderhandelingen is juridisch niet bindend, maar legt wel de basis voor de onderhandelingen over de toekomstige handelsrelatie.