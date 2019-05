De Conservatieven, de politieke partij van de Britse premier Theresa May, staat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Engeland en Noord-Ierland op een verlies van liefst 1.334 zetels. Labour verliest ook zo'n 82 zetels, waar de oppositiepartij op winst had gerekend.

De Britse kiezer lijkt de twee grootste partijen te straffen voor de politieke chaos rondom de Brexit. In Schotland en Wales werd niet gestemd.

May lijkt niet van het verlies te schrikken en zegt dat er maar één mededeling uit de nederlaag te halen valt: "We moeten de Brexit zo snel mogelijk afronden."

Labour-leider Jeremy Corbyn gaf juist toe dat zijn partij een deel van de achterban verloor door aan te sturen op een Brexit.

Kleinere partijen en Liberal Democrats boeken winst

Grote winnaars van de verkiezingen zijn kleinere partijen en in het bijzonder de Liberal Democrats. De partij van Sir Vince Cable gaf vooraf aan dat "een stem op 'Lib Dem' een stem is om de Brexit te stoppen", een stelling die hem zeker 703 extra zetels oplevert.

Vrijdag werd er gestemd voor in totaal meer dan 8.400 zetels in 248 lokale en regionale bestuurslagen in Engeland en elf gemeenteraden in Noord-Ierland. De Conservatieven verliezen in 44 gemeenteraden hun meerderheid, Labour in een handvol.

Tijdens de laatste verkiezingen vergaarden Labour en de Conservatieven nog 80 procent van alle stemmen, maar de politieke chaos rondom de Brexit laat bij beide partijen diepe sporen na. Vooraf dachten experts dat de Conservatieven 'slechts' duizend van hun 4.896 zetels zouden verliezen.

Eerste homoseksuele gemeenteraadslid in Noord-Ierland

Alison Bennington gaat de geschiedenisboeken in als het eerste verkozen homoseksuele gemeenteraadslid in Noord-Ierland. De vrouw werd verkozen in kiesdistrict Antrim and Newtownabbey.

Haar partij, de Democratic Unionist Party (DUP), werd met 76 zetels de grootste in Noord-Ierland, op de voet gevolgd door linkse partij Sinn Féin met 66 zetels. In het land waren 462 zetels te verdelen.