Het Havenbedrijf Rotterdam heeft het afgelopen kwartaal een recordoverslag geboekt. Dit is volgens de haven voor een deel te danken aan een mogelijke harde, 'no deal-Brexit'.

Met name het roll-on-roll-offverkeer - het vervoer van bijvoorbeeld vrachtwagens en busjes - tussen Rotterdam en het Verenigd Koninkrijk nam toe. Dit type verkeer steeg naar 6,4 miljoen ton, dat is een stijging van 10 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018.

Vooral in de maand maart, waarin een harde Brexit op de loer lag, stegen de volumes sterk, laat het havenbedrijf weten. Veel bedrijven wilden zich wapenen tegen de Brexit en besloten in grote bulken opslag in te slaan. De Rotterdamse haven plukte hiervan de vruchten.

De haven noemt verder geen exacte handelscijfers tussen Rotterdam en het Verenigd Koninkrijk.

Havenbedrijf Rotterdam verwacht verdere groei

Ook op andere terreinen boekte de grootste haven van Europa in het eerste kwartaal van 2019 winsten. De overslag van het aantal containers steeg naar 38 miljoen ton, waarvan een groot deel uit Azië komt.

Allard Castelijn, de CEO van Havenbedrijf Rotterdam, is tevreden met de positieve cijfers. "Voor het hele jaar houden we vast aan onze prognose dat het overslagvolume in 2019 licht zal groeien."