Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, gaat er momenteel niet van uit dat de Brexit-deadline nog een keer wordt uitgesteld. Ook acht hij het nu niet waarschijnlijk dat de Britten hun vertrek uit de Europese Unie zullen afkappen.

Dat zegt Juncker dinsdag in het Europees Parlement in Straatsburg. Deze week is de laatste plenaire sessie van het Europees Parlement voor de Europese Verkiezingen van 23 mei.

Vorige week besloten de Europese regeringsleiders opnieuw de Brexit uit te stellen. Oorspronkelijk was de deadline 29 maart, later werd de deadline verplaatst naar 12 april en onlangs naar 31 oktober.

Dat uitstel werd door de Britten aangevraagd, omdat er in het Britse Lagerhuis nog altijd geen meerderheid is te vinden voor een terugtredingsdeal. Daardoor dreigt een chaotische Brexit.

Junckers laatste werkdag

Volgens Juncker is een deadline op 31 oktober een "acceptabel resultaat". "De Europese Unie heeft niets te winnen bij problemen in het Verenigd Koninkrijk. De enige winnaars zijn tegenstanders van multilateralisme en degenen die onze rechtsorde willen ondermijnen", aldus Juncker.

31 oktober is niet alleen de nieuwe Brexit-deadline, het is ook de laatste werkdag van Juncker als voorzitter van de Europese Commissie, benadrukt de Luxemburger. "Ik vind het een vervelende dag. Om 0.00 uur 's nachts moet ik vertrekken."

Farage noemt uitstel een vernedering

Nigel Farage, de Britse Europarlementariër die al twintig jaar voor een Brexit pleit, noemt het uitstel een "vernedering" voor het Verenigd Koninkrijk. "Als het nu wordt overgelaten aan deze afschuwelijke premier, dan weet ik dat er sowieso niets zal gebeuren."

Wel zegt Farage dat het uitstel van Brexit "voor één keer" niet de schuld van de EU is. Hij legt de schuld vooral bij de Britse politici die hun verantwoordelijk niet zouden nemen.

Tusk wil niet opgeven

Ook Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, sprak het Europees Parlement dinsdag toe. Hij riep op om vooral niet op te geven.

"Het is geen excuus om op te houden met onderhandelen omdat we er zo moe van zijn", aldus Tusk, die benadrukt dat de EU en het Verenigd Koninkrijk ook met elkaar verbonden willen blijven in de toekomst.