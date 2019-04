De Britse premier Theresa May blijft volgens de minister van Financiën, Philip Hammond, tot het definitieve vertrek uit de Europese Unie de premier van het Verenigd Koninkrijk.

"Voor zover ik weet, is ze niet van plan haar functie neer te leggen voordat ze de deal heeft gesloten", zei Hammond vrijdag.

"Ze is iemand met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en iemand die zich inzet voor het regelen van een acceptabele Brexit voor de Britten. En zij zal die belofte zeker waarmaken."

De minister vertelde ook dat de regering bereid is om gesprekken over een douane-unie met de Europese Unie te voeren met oppositieleider Jeremy Corbyn, die voorstander van een zachte Brexit is. Die leiden echter niet noodzakelijk tot deze oplossing, benadrukte Hammond.

"We zijn er klaar voor om deze zaken te bespreken", zei de bewindsman. "Maar dat dit onderwerp op tafel ligt, betekent niet dat we het zullen accepteren of daadwerkelijk gaan doen."

Brexit al twee keer uitgesteld

Het Verenigde Koninkrijk zou oorspronkelijk op 29 maart uit de Europese Unie vertrekken, maar die datum is al twee keer verschoven. De 27 andere EU-lidstaten gingen afgelopen week akkoord met Mays tweede verzoek tot uitstel.

De Britse premier heeft tot 31 oktober de tijd om in haar eigen land een akkoord over de Brexit te regelen. De overeenkomst die ze met de Europese Unie sloot, is inmiddels al drie keer weggestemd door het Lagerhuis.

In een poging om genoeg steun voor het akkoord te vergaren, is May in overleg met de Labour-partij van Corbyn. Die gesprekken verlopen moeizaam doordat de oppositieleider de nauwe banden met de Europese Unie wil behouden.