De Britse kranten reageren in de nacht van woensdag op donderdag op het nieuws dat de Brexit is uitgesteld tot 31 oktober. Zonder dat akkoord was het Verenigd Koninkrijk aanstaande vrijdag met een 'no deal-Brexit' uit de EU gestapt. "May's Halloween Horror", kopt de Daily Mail.

De krant noemt het een "vernederende nieuwe deadline" en schrijft verder dat de 'ontsnappingsclausule' het positiefste aan de deal is. Het VK kan eerder vertrekken als premier Theresa May de Brexit-deal alsnog door het Lagerhuis loodst.

De Britse krant Metro zag premier May opgeslokt worden in Brussels "zwarte gat", refererend aan de woensdag verschenen unieke foto van een zwart gat.

The Guardian kopt iets positiever. De krant stelt dat Europa naar May heeft geluisterd na een marathonsessie in Brussel.

Zakendagblad Financial Times schrijft dat voor de deal diverse compromissen gesloten moesten worden, omdat met name de Franse president Emmanuel Macron tegen een nieuw, lang uitstel was.