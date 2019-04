De Europese regeringsleiders hebben de Britten verder uitstel gegeven voor hun vertrek uit de EU, dit keer tot 31 oktober. Het is ook mogelijk om eerder te vertrekken.

"Deze verlenging is net zo flexibel als ik had verwacht, maar ook iets korter dan ik had verwacht", aldus Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad. "Alsjeblieft, verspil deze tijd niet."

Tusk benadrukt dat er niet opnieuw onderhandeld kan worden over het terugtredingsakkoord. Er volgt een evaluatiemoment in juni, wat niet gezien moet worden als deadline, maar als moment waarop wordt bekeken hoe men er voor staat.

Door het uitstel is een zogenoemde 'no deal-Brexit' afgewend (dat is een Brexit zonder goede afspraken om het vertrek uit de EU in goede banen te leiden). Eigenlijk zouden de Britten op 12 april, aanstaande vrijdag, moeten vertrekken.

Britten doen mee aan EU-verkiezingen

31 oktober is niet zomaar gekozen. De nieuwe Europese Commissie treedt namelijk precies daarna aan. Door de deadline net daarvoor te leggen wordt voorkomen dat de Britten een eurocommissaris krijgen. Wel zullen de Britten nog mee moeten doen aan de Europese Verkiezingen, eind mei.

Verder uitstel is hiermee overigens niet uitgesloten. Vlak voor de nieuwe deadline staat ook weer een EU-top gepland, op 17 oktober.

Lang of kort

Bij aankomst spraken een aantal regeringsleiders nog de wens voor een kort overleg uit, maar dat werd het niet. Vooraf was al duidelijk dat de EU-leiders het erover eens waren dát er uitstel mogelijk was, maar over hoe lang was men het niet eens.

De meeste regeringsleiders lieten bij aankomst doorschemeren dat ze bereid waren om uitstel tot eind dit jaar, of zelfs langer te verlenen. De Franse president Macron was de enige die duidelijk aangaf dat niets nog zeker was en dat het functioneren van de EU niet in gevaar mag komen door Brexit.

Het is het tweede uitstel

Oorspronkelijk zouden de Britten uiterlijk op 29 maart uit de EU treden. Omdat premier Theresa May nog geen meerderheid in het Lagerhuis heeft weten te vinden voor het terugtredingsakkoord, vroeg ze daarom ook al in maart uitstel. Toen werd er tot 12 april uitstel verleend.

Minister-president Mark Rutte noemde het nieuwe uitstel een "aanvaardbaar compromis" en denkt dat de Brexit niet nogmaals wordt vertraagd. "Op 31 oktober is er een deal, is de Brexit geannuleerd of vertrekt het VK alsnog zonder deal. Maar daar kunnen we ons een half jaar op voorbereiden."

May heeft het Britse parlement inmiddels al drie keer laten stemmen over het terugtredingsakkoord. Drie keer leidde die stemming tot een nederlaag. De afgelopen dagen overlegt May met de grootste oppositiepartij, Labour, om te kijken er een compromis gevonden kan worden.