Ik krijg veel vragen van lezers over het intrekken van Artikel 50. Gezien een meerderheid van het Britse Lagerhuis heeft gestemd tégen no deal, er nog altijd geen deal is en de deadline in zicht is, is de enige optie niet gewoon dat de Britten de hele Brexit moeten annuleren en Artikel 50 moeten intrekken?



Het antwoord ligt iets ingewikkelder.

Allereerst wordt met de Cooper-Letwin Bill (zoals het amendement heet) een no deal niet 'illegaal' - het dwingt May alleen om uitstel te vragen. Het standaardscenario is nog altijd no deal. Om dat af te wenden is er ten minste iets van een handeling nodig; als de Britten niets (blijven) doen, dan is no deal een feit als men over de deadline heengaat (uitstel even daar gelaten).



Het Europees Hof heeft inderdaad geoordeeld dat het intrekken van Artikel 50 mogelijk is. Dat moet dan wel volgens de nationale, democratische processen gaan. Wat dat precies inhoudt, is niet duidelijk. May heeft altijd gezegd dat ze niets ziet in het intrekken van Artikel 50. Mocht het toch aan bod komen, dan is het meest voor de hand liggende dat het Lagerhuis hierover stemt. Dan moet er een meerderheid voor gevonden worden voor het intrekken van de Brexit.



Er bestaat wel een soort nooddecreet, het 'Royal Prerogative', dat kan in noodscenario's kan worden ingezet om bijvoorbeeld het leger uit te laten rukken zonder parlementaire controle, maar het ligt niet erg voor de hand dat May dat zal inzetten.