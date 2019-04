De 27 EU-leiders vergaderen woensdagavond vanaf 18.00 uur in Brussel over de Brexit. De Britse premier Theresa May heeft om uitstel gevraagd tot 30 juni, maar de president van de Europese Raad Donald Tusk wil de Britten langer de tijd geven. Hij heeft de leiders opgeroepen de datum een jaar te verschuiven, maar wel onder een aantal voorwaarden.

May zal aan het begin van de top eerst haar plan officieel presenteren, waarna de overige leiders samen zullen dineren en de opties zullen afwegen. Al de 27 regeringsleiders moeten instemmen met het uitstel. Er wordt verwacht dat geen van de landen zal vetoën.

De Nederlandse regering is in ieder geval van plan voor het uitstel te stemmen. Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok zei eerder al: "Uiteindelijk begrijpen ook de collega's wel dat een harde Brexit voor veel schade zal zorgen."

Oorspronkelijk zouden de Britten de EU op 29 maart verlaten, maar ze kregen al een keer eerder uitstel. De huidige Brexit-datum staat gepland op aanstaande vrijdag. Maar gezien er nog geen overeenstemming is bereikt, ondanks de gesprekken tussen May en oppositieleider Jeremy Corbyn, in het Verenigd Koninkrijk (VK), wil May opnieuw uitstel.

“Uiteindelijk begrijpen ook de collega's wel dat een harde Brexit voor veel schade zal zorgen” Stef Blok

Tusk verwacht echter dat het de Britten niet gaat lukken om voor eind juni de impasse in het Lagerhuis te doorbreken en met een nieuw plan te komen. De afgelopen maanden werd de deal van May tot drie keer toe weggestemd, maar werd er ook keer op keer geen meerderheid voor een alternatief gevonden.

"Zo'n verlenging (tot 30 juni, red.) vergroot de kans dat we opnieuw in een serie van korte uitstellen en crisisberaden terechtkomen", schreef Tusk aan de EU-lidstaten.

'Uitstel zal komen, maar datum in document nog leeg'

Volgens BBC News hebben de EU-lidstaten een document opgesteld waarover woensdagavond wordt gedebatteerd. De nieuwe Brexit-datum is echter nog niet ingevuld, wat doet vermoeden dat de leiders het hier nog niet over eens zijn.

Dinsdagavond vond er een late vergadering tussen de EU-ambassadeurs plaats. The Guardian meldt dat op basis van een aanwezige diplomaat dat er twee datums circuleren: een uitstel tot eind dit jaar of een uitstel tot eind maart 2020.

Mochten de Britten er alsnog eerder uitkomen met elkaar, kunnen ze altijd eerder de EU verlaten.

Brussel stelt wel voorwaarden aan mogelijk uitstel

Desondanks de EU niet wil dat het VK zonder deal uit de EU crasht, stelt ze naar verwachting wel een aantal voorwaarden aan uitstel. Zo zei EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier dinsdag tijdens een persconferentie dat er niet opnieuw heronderhandeld kan worden over het terugtredingsakkoord dat op tafel ligt.

Daarnaast zei Blok dat er al een aantal voorwaarden op tafel liggen met als kern dat de Britten constructief moeten meewerken aan besluitvorming in de EU zolang ze lid zijn. Of het VK over alle EU-besluiten inspraak houdt is niet bekend. Volgens sommige Britse media zou het land bijvoorbeeld niet mogen meebeslissen over het EU-budget of handelsverdragen.

De Britten moeten bovendien meedoen aan de Europese verkiezingen, die gepland staan op 26 mei, als ze niet eerder met een plan B komen. Het VK is inmiddels met de voorbereidingen voor deze verkiezingen gestart.

Woensdagavond zal duidelijk worden wat de regeringsleiders hebben besloten en onder welke voorwaarden het VK lid zal blijven van de EU.