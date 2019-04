Het Britse Lagerhuis heeft dinsdag ingestemd met het plan van premier Theresa May om de Brexit uit te stellen tot 30 juni. Bij het oordeel over het plan stemden 420 parlementsleden voor het plan, terwijl 110 leden van het Lagerhuis tegen waren.

Het plan moest in stemming worden gebracht nadat May de Europese Unie had gevraagd om de Brexit-datum uit te stellen. Nu is ingestemd met dit plan, is het mogelijk om de conceptdeal aan te passen. Daarvoor probeert May een compromis te bereiken met de grootste oppositiepartij, Labour.

May is dinsdag naar het Europese vasteland gereisd om met de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron over de Brexit te praten. De EU-lidstaten moeten woensdag laten weten of ze Mays verzoek tot uitstel steunen. Elke lidstaat heeft het recht om het besluit te vetoën.

De Brexit-deal van May is tot dusver drie keer gestrand in het Lagerhuis. Nu worden er in de zoektocht naar genoeg steun gesprekken met de oppositie gevoerd.

Oorspronkelijk zouden de Britten op 29 maart uit de EU vertrekken. Omdat het Lagerhuis toen nog geen consensus over een vertrekakkoord had bereikt, maar ook niet zonder deal uit de EU wil treden, werd er vorige maand uitstel tot 12 april verleend.

Tusk stelt uitstel tot eind 2019 voor

Donald Tusk, de president van de Europese Raad, heeft voorgesteld om de Brexit uit te stellen tot aan het einde van het jaar. Hij verwacht vanwege de diepe verdeeldheid in het Lagerhuis niet dat het de Britten lukt om voor het einde van juni met een nieuw plan te komen.

"Zo'n verlenging vergroot de kans dat we opnieuw in een serie van korte uitstellen en crisisberaden terechtkomen", schrijft Tusk aan de EU-lidstaten.

Het Verenigd Koninkrijk treft inmiddels voorbereidingen om deel te nemen aan de Europese verkiezingen in mei. Als de partijen voor 30 juni tot een overeenkomst komen, dan kan de Brexit eerder dan 30 juni plaatsvinden.