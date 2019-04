De Nederlandse regering is bereid de Britten uitstel te geven voor de Brexit. "Het Nederlandse belang is dat er een geregelde Brexit komt en geen harde Brexit. Als uitstel daaraan bijdraagt is dat positief", aldus minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

Blok treft vandaag zijn Europese collega's in Luxemburg om te praten over de Brexit. Woensdag volgt er een nieuwe EU-top in Brussel met de Europese regeringsleiders, waar een knoop zal worden doorgehakt over een eventueel nieuw Brexit-uitstel.

Om uitstel te verlenen, moeten de overige 27 EU-leiders unaniem akkoord gaan. Minister Blok maakt verwacht niet dat andere EU-landen uitstel zullen blokkeren: "Uiteindelijk begrijpen ook de collega's wel dat een harde Brexit voor veel schade zal zorgen."

Desondanks is een harde 'no deal-Brexit' niet volledig van de baan. "Het risico is er nog altijd. We zijn erop voorbereid. Niet omdat we het leuk vinden, maar omdat het nog steeds kan gebeuren", aldus Blok.

May vraagt wederom om uitstel tot 30 juni

Oorspronkelijk zouden de Britten op 29 maart uit de EU vertrekken. Omdat Britse politici toen nog geen consensus over een vertrekakkoord hadden bereikt, maar ook niet zónder zo'n akkoord uit de EU willen treden, werd er vorige maand uitstel tot 12 april verleend.

Premier Theresa May had om uitstel tot 30 juni gevraagd. In verband met de Europese verkiezingen, eind mei, is dat een ingewikkelde datum. Daarom werd de deadline op 12 april gesteld.

Gezien er nu nog steeds geen overeenstemming over zo'n vertrekdeal is, hebben de Britten opnieuw om uitstel gevraagd. Net als vorige keer wil premier May uitstel tot 30 juni.