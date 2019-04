Een deel van de London Stock Exchange, de Britse effectenbeurs, verhuist bij een harde Brexit naar Amsterdam. Het gaat alleen om aandelen die in euro's genoteerd staan, zo werd maandag bekend. De Europese Unie (EU) eist namelijk dat deze aandelen bij een 'no deal'-scenario in de EU worden verhandeld.

De plannen van de London Stock Exchange worden doorgezet nu een Brexit zonder afsprakenpakket met de EU vanwege het uitblijven van een akkoord waarschijnlijker lijkt.

Aandelen in ponden, dollars of Zwitserse franken blijven hoe dan ook wel op de beurs in het Verenigd Koninkrijk.

De verhuizing zou te vergelijken zijn met wat andere beurzen ook al gedaan hebben, schrijft BNR. Zo heeft de Amerikaanse derivatenbeurs CBOE ook aangekondigd een deel te verhuizen.

Nederland zou vooral interessant zijn vanwege de goede internetverbinding.