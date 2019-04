De Britse premier Theresa May reist dinsdag naar Duitsland en Frankrijk voor nieuwe gesprekken over de Brexit. Dit doet ze in aanloop naar een stemming over haar verzoek tot uitstel van het Britse vertrek uit de Europese Unie.

Het Verenigd Koninkrijk verlaat op 12 april de EU, maar er is nog altijd geen akkoord over hoe de situatie na de Brexit eruit zal zien.

May heeft de EU daarom verzocht de Brexit uit te stellen tot 30 juni. Of de lidstaten hiermee zullen instemmen, is nog niet duidelijk. Meerdere leiders hebben aangegeven dat de Britten eerst een duidelijk plan moeten hebben.

May zal dinsdag eerst naar Berlijn afreizen voor een overleg met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Diezelfde avond heeft ze in Parijs een ontmoeting met de president van Frankrijk, Emmanuel Macron. Michel Barnier, de EU-onderhandelaar voor de Brexit, heeft maandag een Brexit-overleg met Ierland.

De EU-lidstaten moeten woensdag laten weten of ze Mays verzoek tot uitstel steunen. Zij hebben allen het recht om het besluit te vetoën.

Nog altijd geen Brexit-deal

De Brexit-deal van May is tot driemaal toe gesneuveld in het Britse Lagerhuis. De premier voert al bijna een week gesprekken met de oppositie, in de hoop alsnog genoeg steun te verkrijgen.

De oppositiepartij Labour verklaarde vrijdag "teleurgesteld" te zijn dat Mays regering niet met een "compromis of echte verandering" is gekomen. De gesprekken gingen in het weekend door. Maandag verklaarde de partij van Jeremy Corbyn opnieuw dat May had "gefaald".

Corbyn wil dat het Verenigd Koninkrijk na de Brexit nauwe banden blijft houden met de EU, terwijl May voorstander is van een onafhankelijk handelsbeleid. Volgens May is het belangrijk dat zowel de regering als de oppositie bereid is om compromissen te sluiten.