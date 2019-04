De Britse premier Theresa May zei zaterdag dat hoe langer het duurt om tot een akkoord te komen met Labour over de Brexit, hoe minder waarschijnlijk het is dat Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat.

Meerderheden in het Lagerhuis hebben de Brexit-deal die Mays regering met Brussel heeft gesloten al een paar keer weggestemd. May had zich in wanhoop over de brexit-impasse tot Labourleider Jeremy Corbyn gewend.

"Het feit is dat de twee belangrijkste partijen het over twee zaken eens zijn: we willen allebei een einde maken aan het vrije verkeer, we willen allebei met een goede deal vertrekken, en we willen allebei banen beschermen", zei May.

"Dat is de basis voor een compromis dat een meerderheid in het parlement kan krijgen en het winnen van die meerderheid is de enige manier om Brexit te leveren", aldus May.

May zou volgens The Sunday Times een douaneregeling met de EU willen sluiten om zo Labour aan boord te krijgen.