De Britse oppositiepartij Labour heeft vrijdag na de gesprekken met de Britse premier Theresa May gezegd "teleurgesteld" te zijn dat de regering niet met een "compromis of echte verandering" is gekomen.

"We dringen er bij de premier op aan om met significante veranderingen van haar deal te komen. Om zo een alternatief te vinden dat genoeg steun kan krijgen in het parlement en het land weer een te maken", aldus de partij in een verklaring.

May heeft deze week overleg gehad met de Labour-leider Jeremy Corbyn en de premiers van Schotland en Wales over het doorbreken van de Brexit-impasse.

De Brexit staat nu gepland op 12 april, maar de Britten hebben tot 10 april om met een plan te komen, om zo het scenario van een 'no deal' te vermijden.

May heeft de Europese Unie verzocht de Brexit uit te stellen tot 30 juni. Het is nog de vraag of hiermee wordt ingestemd. Verschillende leiders van de EU-lidstaten willen eerst een duidelijk plan van het Verenigd Koninkrijk zien voordat ze over een uitstel gaan praten.

Onderhandelingen over Brexit zitten muurvast

Het Brexit-proces zit al maandenlang muurvast. Het Britse Lagerhuis heeft het akkoord van May, waarover ze twee jaar heeft onderhandeld met de Europese Unie, tot drie keer toe afgewezen.

Ook werd er in een serie van peilingen geen meerderheid gevonden voor een alternatief. Vorige week heeft de premier daarom aangekondigd om in gesprek te gaan met de oppositiepartijen.

De Labour-leider is voorstander van een zachtere Brexit. Corbyn ziet het Verenigd Koninkrijk het liefst in een permanente douane-unie blijven, met afspraken over milieubescherming en rechten van werknemers.

Binnen zijn partij heerst verdeeldheid over de Brexit. Veel leden zijn vóór een tweede referendum. Ook de optie voor een tweede volksraadpleging is de afgelopen dagen besproken met May.