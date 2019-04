De Britse premier Theresa May heeft de Europese Unie vrijdag gevraagd de Brexit uit te stellen tot 30 juni. Dat staat in een brief van May aan Donald Tusk, de president van de Europese Raad.

May schrijft dat het Verenigd Koninkrijk voorbereidingen treft om deel te nemen aan de Europese verkiezingen in mei. Als de partijen voor 30 juni tot een overeenkomst komen, dan kan de Brexit eerder dan 30 juni plaatsvinden, aldus May.

Alle EU-lidstaten moeten unaniem instemmen met het voorstel van May om de dag van de Brexit naar 30 juni te verplaatsen. De Britse premier wil die tijd gebruiken om tot een overeenkomst te komen met haar verdeelde parlement.

De EU heeft de Britten tot 10 april de tijd gegeven om een oplossing te vinden of verder uitstel aan te vragen. Lukt dat niet, dan volgt op 12 april een Brexit zonder uittredingsdeal of afspraken over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU. Voor een meerderheid van het Lagerhuis is zo'n harde Brexit niet acceptabel.

May overlegt met oppositie

Premier May overlegt deze week met de leider van de oppositie, Labour-politicus Jeremy Corbyn, en de premiers van Schotland en Wales over het doorbreken van de Brexit-impasse.

Eerder op vrijdag stelde Tusk voor het Verenigd Koninkrijk een 'flexibele' uitstelperiode van twaalf maanden te geven voor de Britse uittreding uit de EU.