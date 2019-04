De president van de Europese Raad, Donald Tusk, heeft vrijdag voorgesteld het Verenigd Koninkrijk een 'flexibele' uitstelperiode van twaalf maanden te geven voor de Britse uittreding uit de EU. Dat meldt de BBC op basis van een anonieme hooggeplaatste bron binnen de EU.

Volgens de EU-functionaris kan die optie aan de Britse premier Theresa May worden voorgelegd op de EU-Brexit-top in Brussel op 10 april. Als de Britten akkoord gaan, betekent dat wel dat het land moet deelnemen aan de Europese verkiezingen in mei.

"De enige redelijke uitweg is een lang maar flexibel uitstel. Ik zou dat een 'flextensie' noemen", aldus de functionaris. "We zouden het VK een uitstel van een jaar geven, dat automatisch wordt stopgezet als het Britse Lagerhuis een uittredingsovereenkomst laat passeren. En zelfs als dat niet mogelijk is, krijgt het VK daardoor genoeg tijd om de Brexit-strategie te heroverwegen."

Het VK zou oorspronkelijk uittreden op 29 maart, maar May is er niet in geslaagd de uittredingsovereenkomst die ze vorig jaar met de EU bereikte door het Britse parlement te loodsen. May maakte een kniebuiging naar de Brexit-haviken binnen haar eigen Conservatieve Partij door haar ontslag aan te bieden als haar deal toch werd aangenomen, maar ook dat leverde niet het benodigde aantal stemmen op.

Tegelijkertijd is het Lagerhuis diep verdeeld over de Brexit, waardoor zich nog geen alternatief voor de Brexit-plannen van May heeft aangediend dat op een parlementaire meerderheid kan rekenen.

Nieuwe uittredingsdatum is 12 april

De EU heeft de Britten tot 10 april gegeven om een oplossing te vinden of verder uitstel aan te vragen. Lukt dat niet, dan volgt op 12 april een Brexit zonder uittredingsdeal of afspraken over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU. Voor een meerderheid van het Lagerhuis is zo'n harde Brexit niet acceptabel.

Premier May overlegt deze week met de leider van de oppositie, Labour-politicus Jeremy Corbyn, en met de premiers van Schotland en Wales over het doorbreken van de Brexit-impasse.

De gesprekken tussen Labour en de Conservatieven werden door de deelnemers omschreven als "productief", maar hebben voor zover bekend nog geen resultaten opgeleverd. De partijen liggen politiek mijlenver uit elkaar en zijn bovendien intern verdeeld over de Brexit.