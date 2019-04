De regering van de Britse premier Theresa May heeft donderdag opnieuw met de Labour Party van Jeremy Corbyn over de Brexit gesproken. Het 4,5 uur durende overleg met de oppositiepartij was "gedetailleerd" en "productief", aldus Mays woordvoerder.

May voert sinds woensdag gesprekken met de oppositie over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Ze hoopt een compromis te bereiken, zodat de Brexit op 12 april kan plaatsvinden.

De Britse regering heeft vorig jaar na lang onderhandelen een akkoord met de Europese Unie bereikt over de voorwaarden van het vertrek, maar het Lagerhuis heeft deze overeenkomst driemaal afgekeurd. May hoopt dat de oppositie haar aan genoeg steun voor het akkoord kan helpen.

Labour-leider Corbyn heeft May een alternatief plan gepresenteerd en de mogelijkheid van een tweede referendum voorgesteld.

Volgens The Guardian werkt de regering nu aan een brief aan Labour, waarin de voortgang van de gesprekken wordt samengevat. Daarin staat waarschijnlijk dat de mogelijkheid van een tweede referendum moet worden voorgelegd aan het Lagerhuis, aldus de Britse krant.

Van Corbyn is bekend dat hij een zachte Brexit wil en het Verenigd Koninkrijk het liefst in een permanente douane-unie met de Europese Unie wil hebben. Een deel van zijn partij is groot voorstander van een nieuw Brexit-referendum.

Lagerhuis heeft 'no deal-Brexit' uitgesloten

Het Lagerhuis heeft woensdag een wetsvoorstel aangenomen dat een 'no deal-Brexit' moet uitsluiten. Als het Hogerhuis ook akkoord gaat, moet de regering voorkomen dat het land uit de EU treedt zonder dat daar iets met de Europese Unie over is afgesproken.

De premier zou volgens deze wet bij de dreiging van een 'no deal-Brexit' de Europese Unie om uitstel van de Brexit moeten vragen of zelfs moeten afzien van het plan.

Het Lagerhuis had vorige maand ook al in meerderheid besloten dat er geen 'no deal-Brexit' mag komen, maar dat ging om een niet-bindende stemming.

May wil proberen het land uiterlijk 22 mei uit de EU te halen, omdat de Britten anders diezelfde maand aan de Europese parlementsverkiezingen moeten meedoen.