Hoe staat het er ook alweer voor?

Het Brexit-proces zit al maandenlang muurvast. Het Britse Lagerhuis heeft het akkoord waar de Europese Unie en het VK twee jaar over onderhandeld hebben drie keer afgewezen.



Ook is er geen duidelijkheid over een plan B. Maandag lukte het Britse parlementariërs voor de tweede keer niet om het eens te worden over een mogelijk Brexit-alternatief. In een reeks indicatieve stemmingen wilde het parlement onderzoeken of er voor een ander Brexit-plan een meerderheid kan worden gevonden, maar geen van de voorstellen behaalde een meerderheid in het Lagerhuis.



En nu?

Om vooruit te komen, gaat May in gesprek met leiders van oppositiepartijen. Samen hopen ze tot een compromis te komen dat wel tot een meerderheid in het Lagerhuis kan leiden.