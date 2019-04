Theresa May overlegt woensdag met leiders van oppositiepartijen over de de Brexit-impasse in het Verenigd Koninkrijk. De Britse premier ontvangt Labour-leider Jeremy Corbyn en Nicola Sturgeon van de Schotse SNP-partij om de huidige patstelling te doorbreken.

May is van plan om samen met de oppositie een plan te smeden waar ook het Lagerhuis zich achter kan scharen. De premier zei dit dinsdagavond in een aan het volk gerichte tv-toespraak.

De premier heeft woensdag ontmoetingen gepland met Labour-leider Jeremy Corbyn, de Schotse premier Nicola Sturgeon en de premier van Wales, Mark Drakeford.

Het Brexit-proces zit al maandenlang muurvast. Het Britse Lagerhuis heeft het akkoord waar de Europese Unie en het VK twee jaar over onderhandeld hebben drie keer afgewezen. Een alternatief ligt er ook niet.

Maandag lukte het Britse parlementariërs voor de tweede keer niet om het eens te worden over een mogelijk Brexit-alternatief. In een reeks indicatieve stemmingen wilde het parlement onderzoeken of er voor een ander Brexit-plan een meerderheid kan worden gevonden, maar geen van de voorstellen behaalde een meerderheid in het Lagerhuis.

Door de drie verliezen van May is een beweging richting een zachtere Brexit logisch. Bij de indicatieve stemmingen van maandag behaalde een voorstel voor een douane-unie met de EU maandagavond net geen meerderheid; 273 parlementsleden stemden voor deze optie, 276 stemden tegen.

Corbyn wil douane-unie, Sturgeon wil helemaal geen Brexit

Labour-leider Corbyn stelde dinsdagavond "zeer blij" te zijn met de uitnodiging van May. "We erkennen dat ze een stap heeft gezet en ik vind dat ik de verantwoordelijkheid heb om de mensen te vertegenwoordigen die bij de laatste verkiezingen Labour hebben gesteund", zei Corbyn.

De oppositieleider is voorstander van een nauwere band met de EU, een zachtere Brexit. Hij ziet het Verenigd Koninkrijk het liefst in een permanente douane-unie blijven met de EU, met afspraken over milieubescherming en rechten van werknemers. Labour is echter verdeeld over de Brexit; veel partijleden zien graag een tweede referendum.

De Schotten van de SNP zien het liefst helemaal geen Brexit. Schotland stemde in juni 2016 tegen de Brexit en stemde tot driemaal toe tegen het akkoord van May. Dinsdag beschuldigde SNP-leider Sturgeon de Britse premier nog van "constant uitstel, zonder ook maar enige beslissing te nemen".

Tijd dringt, Brexit gepland op 12 april

De tijd dringt echter wel voor het VK om zich achter een akkoord te scharen. Britten vertrekken op 12 april uit de EU, met of zonder akkoord. Dat is de uiterlijke datum waarop May kan aankondigen dat ze meedoet met de Europese verkiezingen.

May zal mogelijk voor een uitstel tot 22 mei gaan; de uiterste datum voor de Europese parlementsverkiezingen. Of Brussel nog een paar weken wil wachten, is niet duidelijk. Alle 27 lidstaten moeten daarmee instemmen.

Na de toespraak van May riep EU-voorzitter Donald Tusk op tot geduld. "Zelfs als we, na vandaag, niet weten wat het eindresultaat zal zijn, moeten we geduldig zijn", zei hij op Twitter.