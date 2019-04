De ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk hebben het in de afgelopen dagen waarschijnlijker gemaakt dat het land zonder uittredingsovereenkomst uit de Europese Unie zal stappen. Dat heeft Michel Barnier, Brexit-hoofdonderhandelaar voor de EU, dinsdag gezegd.

"Een scenario zonder deal is in de afgelopen dagen waarschijnlijker geworden, maar we kunnen er nog steeds op hopen dat het te vermijden is", zei Barnier op een bijeenkomst in Brussel. Hij voegde daaraan toe dat de EU bereid is te accepteren dat het VK lid van de Europese douane-unie en/of de interne markt blijft.

Volgens Barnier heeft het VK nog drie opties, voordat het land op 12 april automatisch zonder overeenkomst uit de EU stapt. Het VK kan de uittredingsovereenkomst die door premier Theresa May en de EU is opgesteld alsnog door het parlement laten goedkeuren, in Brussel om langer uitstel vragen, of inderdaad zonder deal uitstappen, aldus de EU-hoofdonderhandelaar.

Mocht het uitlopen op een 'no deal', dan verwacht de EU dat het land voldoet aan zijn verplichtingen op het gebied van de rechten van EU-burgers in het VK (en vice versa), financiële genoegdoening en de grens tussen Ierland en Noord-Ierland, zei Barnier.

Als het VK in plaats daarvan om uitstel van de Brexit vraagt, moet het zich volgens Barnier realiseren dat de EU niet van plan is de uittredingsovereenkomst van premier May te heronderhandelen. Bij het aanvragen van uitstel moet ook een goede reden worden gegeven. Een nieuw Brexit-referendum, verkiezingen en een ander "politiek proces" zouden aanvaardbare redenen zijn, aldus Barnier. "Ik heb nog steeds wat geduld over."

Geen meerderheid voor alternatieve Brexit-plannen

Het Britse Lagerhuis wees de deal van May vorige week voor de derde keer af. De parlementariërs hielden in de laatste twee weken twee historische stemmingen over mogelijke alternatieve Brexit-plannen, maar geen van de behandelde voorstellen kon op een meerderheid rekenen.

Premier May lijkt zich op te maken om haar deal deze week voor de vierde keer aan het parlement voor te leggen. May heeft dinsdag vier uur ingeruimd voor crisisoverleg met haar kabinet.