Vraag van Sietske de Klerk:



Ik heb een vraag over de Brexit. Waarom moet Engeland zoveel geld betalen om überhaupt uit de EU te mogen, en hoe kan het dat de EU zoveel eisen kan stellen aan Engeland? We zijn toch allemaal een vrij land?



Antwoord:

De EU werkt met een meerjarenbegroting die in dit geval loopt tot 2020. Er zijn ook projecten gestart die lopen tot 2030 of 2050. De EU wil dat het Verenigd Koninkrijk die afspraken nakomt.



De Britten kunnen natuurlijk besluiten om dat niet te betalen, maar daarmee schieten ze zelf weinig op. De Britten willen namelijk ook wat van de Europese Unie: nieuwe afspraken over bijvoorbeeld handel, rechten van burgers en een transitieperiode zodat ze niet in één klap uit de EU vertrekken.



De EU heeft vanaf het begin van het Brexit-proces gezegd dat als de Britten nieuwe afspraken willen maken, ze wel de afscheidsrekening moeten betalen. Andere eisen die de EU heeft gesteld voordat er überhaupt verder wordt onderhandeld zijn de grens tussen Noord-Ierland en Ierland, en de rechten van EU-burgers in het VK (en andersom).