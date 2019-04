Het Verenigd Koninkrijk trekt binnenkort de deur naar de Europese Unie achter zich dicht. Of toch niet? Er staan nog dertien dagen op de teller en we weten nog steeds niet hoe Brexit eruit gaat zien. In deze rubriek proberen we één simpele vraag te beantwoorden: "Wat gebeurde er deze week in Brexit-land?"

De Britse premier Theresa May krijgt maandagavond weer een klap te verwerken als ze verder buitenspel wordt gezet door het Britse Lagerhuis.

Parlementariërs stemmen met een kleine meerderheid voor een debat zonder de premier, waardoor er woensdag in het Lagerhuis gedebatteerd en gestemd zal worden over alternatieve Brexit-opties. Iets waar May geen voorstander van is.

De niet-bindende stemming over nieuwe opties moet voor helderheid zorgen in het Verenigd Koninkrijk. Na twee stemmingen over het Brexit-akkoord van May is duidelijk dat het Lagerhuis tegen het akkoord is, maar het is nog volkomen onduidelijk waar de parlementariërs wél voor zijn.

Lagerhuisleden zeggen achtmaal nee

En dus stemmen de Lagerhuisleden woensdag over andere Brexit-smaken. De parlementariërs krijgen acht opties, waaronder 'no deal', meerdere opties voor een zachtere Brexit en zelfs het helemaal stoppen met de Brexit.

Ondanks de verscheidenheid aan opties zeggen de Britse parlementsleden woensdagavond toch acht keer nee. Geen enkele motie behaalt een meerderheid in het Lagerhuis.

Het plan voor een permanente douane-unie komt nog het meest in de buurt van een meerderheid. Het voorstel wordt afgewezen met acht stemmen verschil. De motie waarin wordt gepleit voor een referendum over een Brexit-deal, ongeacht de vorm, krijgt ook relatief veel steun: 268 parlementariërs stemmen voor en 295 tegen.

Lagerhuisvoorzitter Bercow waarschuwt voor nieuwe stemming

Ondanks meerdere waarschuwingen van Lagerhuisvoorzitter John Bercow probeert May ook nog een derde stemming over haar Brexit-akkoord af te dwingen. Bercow herhaalt woensdag dat hij een derde stemming niet zal toestaan als de overeenkomst niet substantieel gewijzigd is ten opzichte van eerdere stemmingen over het akkoord.

De eerste stemming over het akkoord resulteerde in een historisch grote nederlaag voor de regering-May. In januari verliest ze de stemming met liefst 235 stemmen verschil. Op 12 maart leidt May weer een nederlaag, dan met 149 stemmen verschil.

May: 'Ik stap op in ruil voor steun'

In een poging dit verschil te overbruggen belooft May woensdag aan leden van de Conservatieve Partij op te stappen als haar akkoord wordt goedgekeurd. "Ik ben bereid deze baan eerder dan ik van plan was neer te leggen, zodat ik kan doen wat juist is voor ons land en onze partij", zegt ze tijdens een bijeenkomst van het stuurcomité van de partij.

Met de belofte hoopt ze voorstanders van een harde Brexit binnen de Conservatieve Partij voldoende tegemoet te komen. Deze groep van zogeheten 'Brexiteers' stemde tweemaal tegen het akkoord van May.

Witte rook van Bercow, derde stemming gaat door

De derde stemming over het uittredingsakkoord komt er. Lagerhuisvoorzitter Bercow gaat akkoord met een nieuwe stemmingsronde vanwege een trucje van May. Ze wil slechts stemmen over het deel van het akkoord waarin de afspraken over het vertrek uit de EU staan. Niet over de politieke verklaring over de relatie met de EU na de uittreding.

Met het splitsen van de twee krijgt May dus nog een kans in het Lagerhuis om haar Brexit te bewerkstelligen. De kans dat het haar de derde keer wel lukt, is echter klein. De Noord-Ierse gedoogpartij DUP is nog niet van gedachten veranderd en steunt het akkoord niet, de oppositie is ook nog altijd tegen het akkoord.

Ook de derde keer verliest May de stemming

Ondanks de belofte om op te stappen slaagt May er vrijdag voor de derde keer niet in een meerderheid te bemachtigen in het Lagerhuis voor haar uittredingsakkoord. De Britse regering verliest de stemmingsronde met 58 stemmen verschil. Een stap vooruit, maar nog lang niet genoeg voor een meerderheid.

Direct na de uitslag laat de premier weten er alles aan te doen om "op een ordelijke manier" afscheid te nemen van de EU. Ze wil een 'no deal'-Brexit dus voorkomen. Hiervoor moeten de Britten wel vóór 12 april met een plan B komen, om zo aanspraak te maken op verlenging van de Brexit-deadline. Zo niet, dan 'crashen' ze alsnog uit de EU zonder deal, met een grote economische chaos als gevolg.

Wat nu?

De Britten zien geen heil in de deal van May, willen ook geen Brexit zonder akkoord en kunnen ook geen meerderheid vinden voor een andere oplossing. Ook moet er binnen dertien dagen een plan B komen, anders dreigt het economische rampscenario. Hoe nu verder?

Maandag houdt het Lagerhuis weer een niet-bindende stemming over Brexit-alternatieven, zoals lidmaatschap van de douane-unie of een tweede referendum. Mocht het Lagerhuis zich achter een alternatief scharen en de regering hiermee akkoord gaan, dan moet er bij de EU worden aangeklopt voor een uitstel van de Brexit-deadline.

Mochten de Britten een plan B vinden en de EU akkoord gaan met het verder uitstellen van Brexit, dan zullen de Britten wel mee moeten doen met de Europese parlementsverkiezingen eind mei. Als ze dat niet willen, volgt een 'no deal'-Brexit alsnog.

Komt er toch nog een vierde stemming?

Naast de zoektocht naar een plan B zal er mogelijk volgende week nog een vierde keer gestemd worden over het Brexit-akkoord van May, meldt onder meer The Guardian zaterdag. Als het akkoord opnieuw wordt weggestemd, zou de premier nieuwe verkiezingen willen uitschrijven, claimt het dagblad.

De dreiging van nieuwe verkiezingen en het mogelijk verliezen van de macht zou genoeg kunnen zijn om de DUP en de dissidenten uit de Conservatieve Partij bij een vierde stemming mee te krijgen. Het is echter nog maar de vraag of Lagerhuisvoorzitter Bercow nóg een stemmingsronde zal toestaan over Mays akkoord.