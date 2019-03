Het Brits pond is opnieuw gedaald nadat de Britse premier Theresa May voor de derde keer een nederlaag leed in het Lagerhuis. Het Britse parlement wees haar Brexit-deal af met 344 stemmen tegen en 286 stemmen voor.

Ten opzichte van de euro daalde het pond vervolgens naar een waarde van 1,1576 euro. Vrijdagochtend rond 11.00 uur stond het pond nog een cent hoger op 1,168 euro.

De rente op Britse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar daalde onder de 1 procent. Handelaren zouden de relatieve veiligheid opzoeken van staatsobligaties.

De Britten hebben nu tot 12 april om een plan B te presenteren aan de EU om meer uitstel te krijgen.

Lukt dat niet, dan crashen de Britten uit de Europese Unie zonder afspraken te maken over bijvoorbeeld een transitieperiode, de Ierse grens of handel. Dat zou grote economische chaos betekenen voor zowel het VK als de EU.

Pond is erg volatiel door onduidelijkheid

Het pond is enorm volatiel door de onduidelijkheid rond het Britse vertrek uit de EU. Zo noteerde de valuta op 21 maart nog een waarde van 1,15 euro om vervolgens binnen een week te stijgen naar ruim 1,17 euro.

De schommelingen van het pond zijn dit keer niet zo groot als na de eerdere nederlagen van May. Investeerders zouden minder handelen in de valuta omdat het zo lastig is geworden om te voorspellen wat de koers gaat doen als gevolg van de constante politieke ontwikkelingen.