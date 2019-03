Het is de Britse premier Theresa May weer niet gelukt; het Britse Lagerhuis heeft haar Brexit-deal voor de derde keer afgewezen. Een harde Brexit zonder uittredingsakkoord is daarmee een behoorlijke stap dichterbij gekomen.

De deal kreeg 344 stemmen tegen en 286 voor: een nederlaag van 58. Premier May legde haar Brexit-overeenkomst al twee keer eerder voor en leed beide keren een gevoelige nederlaag. Ook het loskoppelen van de uittredingsovereenkomst en de intentieverklaring over de toekomstige relatie met de EU mocht vrijdag niet baten.

May beloofde eerder deze week om na de Brexit te zullen opstappen als premier, mits haar overeenkomst nu wel genoeg steun zou krijgen. Dat was een laatste poging om de Brexit-haviken binnen haar eigen Conservatieve Partij mee te krijgen.

Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, heeft de EU-leiders bijeengeroepen voor een extra EU-top op 10 april. Dat is twee dagen voor de nieuwe Brexit-deadline: de Britten hebben tot 12 april om een plan B aan de EU te presenteren om meer uitstel te krijgen.

Lukt dat niet, dan crashen de Britten uit de Europese Unie zonder afspraken te maken over bijvoorbeeld een transitieperiode, de Ierse grens of handel. Dat zou grote economische chaos betekenen voor zowel het VK als de EU.

Ook als de Britten wel meer uitstel krijgen is er een complicatie: dan zal het land gewoon moeten meedoen aan de komende Europese parlementsverkiezingen.

Lagerhuis verkent de opties

Aanstaande maandag zullen Britse parlementariërs opnieuw zogenoemde 'indicative votes' houden; een niet-bindende stemming op Brexit-alternatieven om te kijken voor welke variant wel een meerderheid te vinden is.

Het Lagerhuis hield, zeer tegen de zin van de regering, woensdag ook zo'n stemming, een unicum in de Britse parlementaire geschiedenis.

De parlementariërs kregen acht moties voor alternative Brexit-plannen voorgelegd. Geen van die voorstellen kreeg een meerderheid. De drie best scorende moties waren: VK blijft in Europese douanie-unie; VK blijft in douaneunie en interne markt; Britse volk krijgt beslissende stem voor Brexit in werking treedt. Waarschijnlijk zullen die maandag weer worden besproken.