Aangezien de VK Brexit eenzijdig stop mag zetten, wat weerhoudt ze ervan om het Artikel 50 in te trekken en dan meteen weer in te zetten, zodat ze weer twee jaar de tijd hebben?Hier zal het Europees Hof over moeten oordelen. Waarschijnlijk is het niet toegestaan. In het advies van de advocaat-generaal ( pdf ) stond eerder dat het niet toegestaan is om Artikel 50 in te trekken als hiermee misbruik wordt gemaakt van de regels:In answer to the question from the Scottish court, the Advocate General proposes that the Court ofJustice should, in its future judgment, declare that, until such time as thewithdrawal agreement is formally concluded, provided that the revocation has been decided uponin accordance with the Member State’s constitutional requirements, is formally notified to theEuropean Council and