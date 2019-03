Vraag van een lezer:

1: Vandaag wordt er gestemd over het terugtredingsaccoord. Wat houdt dit precies in?



2: Wat zijn de gevolgen als ze voor stemmen en wat zijn de gevolgen als ze tegen stemmen?



Antwoord:

1: Het terugtredingsakkoord is het akkoord waarin afspraken worden gemaakt om het vertrek uit de EU in goede banen te leiden. Zo worden er afspraken gemaakt over de rechten van EU-burgers in het VK en andersom, over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland en over een transitieperiode van anderhalf jaar, waarin alles nog ongeveer bij hetzelfde blijft terwijl de Britten wel al uit de EU vertrokken zijn.



2: Stemt het parlement in met het terugtredingsakkoord, dan krijgen de Britten uitstel tot 22 mei zodat ze tijd hebben om alle wetgeving door te voeren. Maar hiermee zijn de Britten er nog niet. De politieke verklaring (zie uitleg hieronder) moet ook nog worden goedgekeurd. Dat zal dan ergens tussen nu en 22 mei moeten gebeuren.