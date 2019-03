Het Britse Lagerhuis stemt vrijdag slechts over een deel van het Brexit-akkoord. De parlementariërs stemmen over het terugtrekkingsakkoord, waarin zaken als de noodoplossing voor de Ierse grens worden behandeld. Het Lagerhuis stemt vrijdag niet over de verklaring over de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Door de splitsing wordt de stemming niet gezien als derde 'meaningful vote' over Theresa May's Brexit-deal. De eerste twee keer, in januari en eerder deze maand, leidde tot historische nederlagen voor de Britse premier Theresa May.

Als de parlementariërs morgen voor het terugtrekkingsakkoord stemmen, wordt de Brexit-deadline verlengd naar 22 mei, in plaats van de huidige deadline van 12 april. Door de scheiding van het terugtrekkingsakkoord en de politieke verklaring over de toekomst, krijgen lagerhuisleden de kans om nog voor een langere tijd te debatteren over de toekomstige relatie, argumenteert de Britse regering.

Het is echter nog maar de vraag of May de stemming gaat winnen, scheiding of niet. De DUP, de Noord-Ierse partij waarvan Mays minderheidsregering afhankelijk is, is nog altijd tegen de deal.

29 maart blijft belangrijk

Oorspronkelijk zouden de Britten op 30 maart 00.00 uur (29 maart 23.00 uur, Britse tijd) uit de EU vertrekken. Omdat het terugtredingsakkoord nog altijd niet is goedgekeurd, vroegen de Britten uitstel. De EU heeft de Britten nu tot 12 april gegeven.

29 maart blijft desondanks een belangrijke dag. De Europese Unie heeft namelijk ook gezegd dat de Britten uitstel krijgen tot 22 mei als ze uiterlijk 29 maart de deal erdoorheen krijgen. Dat uitstel zou dan nodig zijn om alle wetgeving door te voeren.

Terugtredingsakkoord regelt de vertrekvoorwaarden

In het terugtredingsakkoord, waarover de Britse regering en de EU twee jaar over hebben onderhandeld, worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de transitieperiode na de Brexit en de noodoplossing voor de Ierse grens.

Zonder zo'n deal crashen de Britten als het ware uit de EU, met een hoop (economische) chaos als gevolg.